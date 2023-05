VIDEO - Bob Sinclar: "Pioli on fire? Napoli is on fire!"

Bob Sinclar, in viaggio ad Ibiza per alcuni show, si è fermato con alcuni suoi fan per firmare gli autografi.

Bob Sinclar, in viaggio ad Ibiza per alcuni show, si è fermato con alcuni suoi fan per firmare gli autografi. All'esclamazione di un fan italiano: "Bob, Pioli is on fire", Il famoso disk jockey ha risposto spiazzando tutti: "Napoli is on fire!". Già recentemente Sinclar aveva dimostrato la sua simpatia per gli azzurri mostrando una t-shirt di Maradona ad un suo concerto e urlando: "Forza Napoli!". Di seguito le immagini postate su Instagram dal giornalista Valter De Maggio.