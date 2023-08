VIDEO - Castel di Sangro ancora invasa dai tifosi: guardate che fila per la foto con la Coppa!

Anche oggi, per l'ultimo allenamento a porte aperte, sarà registrato il tutto esaurito. In queste ore è lunghissima la fila per la foto.

Anche in questi ultimi giorni di ritiro Castel di Sangro pullula di tifosi del Napoli. Anche oggi, per l'ultimo allenamento a porte aperte, sarà registrato il tutto esaurito. In queste ore è lunghissima la fila per la foto con la Coppa dello Scudetto, come si può vedere dal video pubblicato dal collega Carlo Alvino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Alvino (@carloalvino1926)