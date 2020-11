VIDEO - Ecco il Rijeka, croati atterrati all'aeroporto di Capodichino

E' arrivato in Italia il Rijeka. La squadra di Simon Rožman, infatti, è atterrata in questi minuti all'aeroporto di Capodichino e nelle prossime ore svolgerà a Napoli la rifinitura in vista del match di domani contro gli azzurri. Il tecnico della squadra croata, invece, parlerà alle 19.30 in conferenza stampa. In basso le immagini dell'atterraggio pubblicate dal profilo social ufficiale del club.