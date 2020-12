VIDEO - Fabiàn innamorato della nuova maglia: "In Serie A più bella non c'è!"

La nuova maglia del Napoli, quella a strisce che ricorda l'argentina albiceleste, ha sicuramente catturato i cuori di tantissimi tifosi, soprattutto in questo periodo che ha visto la scomparsa di Diego Armando Maradona. Tra gli estimatori c'è Fabiàn Ruiz, che su Instagram ha mostrato tutto il suo apprezzamento: "In Serie A non c'è maglietta più bella...che ne pensate?".