VIDEO - Fiorentina corsara al San Paolo, festa grande nello spogliatoio viola

Se per il Napoli la sconfitta di oggi è un risultato tremendamente negativo, rapparesenta invece una vittoria importante per la Fiorentina quella conquistata al San Paolo. I giocatori viola hanno festeggiato nel ventre del San Paolo, cantando e bellando nello spogliatoio viola insieme al tecnico Iachini, in un clima di festa decisamente contrapposto a quello desolato in casa azzurra. Di seguito le immagini pubblicata dal club toscano su Instagram.