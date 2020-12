VIDEO - Furia Criscitiello contro Massa: “Arbitro scarso da fermare, ora rossi a tutti?”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ai microfoni dell'emittente televisiva ha detto la sua sull'episodio dell'espulsione di Lorenzo Insigne: "Dagli il giallo e stai zitto... Il problema degli arbitri è che vogliono fare i fenomeni. Massa vuole fare il fenomeno, è un arbitro scarso e Rizzoli ha sbagliato a mandarlo a fare Inter-Napoli. Non è adeguato. Insigne ha sbagliato? E' vero, ma dagli il giallo e fagli un rimbrotto. Tu, Massa, hai chiuso la partita lì. Devi essere intelligente lì e tapparti le orecchie. Se apriamo quest'orecchio e sentiamo ciò che dice Insigne, da stasera in avanti dovremo sentire tutti gli insulti di campo ed estrarre il rosso. Si dicono cose peggiori di un 'Vai a c...'. Insigne aveva ragione quando gli ha detto che voleva fare il fenomeno. Massa ha rovinato la partita e va fermato. Rizzoli deve avere il coraggio di dire a Massa di fermarsi un paio di settimane".