VIDEO - I nazionali italiani del Napoli lanciano l'appello ai tifosi: "Vi aspettiamo al Maradona il 23 marzo!"

Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret, Giacomo Raspadori e Matteo Politano. Sono quattro i nazionali italiani del Napoli e oggi tramite gli account social del club azzurro hanno lanciato un appello ai tifosi in vista di Italia-Inghilterra: "Vi aspettiamo giovedì 23 marzo al Maradona per Italia-Inghilterra. Sarà la nostra prima partita di qualificazione ai prossimi Europei. Mi raccomando, venite a fare il tifo per noi. Fischio d'inizio alle 20:45, vi aspettiamo".