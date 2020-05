VIDEO - Il racconto hot di Asprilla: “Prima di una gara col Napoli passai una notte con 6 ragazze, perdemmo 3-1”

In questo periodo di blocco calcistico, tanti ex calciatori si stanno divertendo sui social a rievocare aneddoti e ricordi legati al passato. Tra questi anche Tino Asprilla, ex Parma, che in una diretta social con Fabio Cannavaro ha dichiarato: “Una volta ero in albergo, mi chiamò una ragazza per andare in camera sua dove c’erano altre amiche. Erano in sei, facemmo festa tutta la notte ed il giorno dopo giocammo contro il Napoli. Perdemmo 3 a 1". Ecco il video.