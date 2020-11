VIDEO - Insigne e Starace omaggiano Maradona, mazzo di fiori all'esterno del San Paolo

Diego Armando Maradona se n'è andato, e cosi tutto il mondo sta omaggiando il Pibe de oro. Ma Napoli, la sua città, sta ricordando il suo eroe in modo particolare. Prima della partita col Rijeka anche Lorenzo Insigne e Tommaso Starace sono usciti all'esterno del San Paolo, per deporre un mazzo di fiori proprio in onore di Diego. Immagini, anche queste, che mettono i brividi.

L’omaggio di Lorenzo Insigne e Tommaso Starace a Diego pic.twitter.com/fHE3ktiIIi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 26, 2020