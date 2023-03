VIDEO - Kvara-mania in Georgia: boato al suo nome e tante maglie azzurre sugli spalti

L'attaccante del Napoli è visto come un vero e proprio idolo dai suoi connazionali, per questo tante le maglie azzurre presenti sugli spalti dell'Adjarabet Arena.

La Georgia sta pareggiando in casa contro la Norvegia nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Prima del fischio d'inizio del match di Batumi, alla lettura delle formazioni, è scoppiato il boato quando è stato nominato Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli è visto come un vero e proprio idolo dai suoi connazionali, per questo tante le maglie azzurre presenti sugli spalti dell'Adjarabet Arena. Di seguito le immagini postate su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, compresa una foto di bambini con la maglietta del proprio beniamino, quella numero 77 del Napoli e quella numero 7 della Georgia.