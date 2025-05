Video Altro che scaramanzia: a Napoli spunta già la torta del 4° scudetto

Altro che scaramanzia. Quando mancano tre giornate al termine del campionato e con appena tre punti di vantaggio sull'Inter, il Napoli continua a inseguire lo scudetto mentre in città qualcuno già prepara la festa. Come un bar napoletano (a fine articolo il contenuto) con un video virale sui social dopo la preparazione di alcune torte con il 4 che rappresenterà - anzi, rappresenterebbe - il numero degli scudetti del club partenopeo. L'ultimo, il quarto, al momento è solo sospeso, virtuale, dato che non c'è ancora l'aritmetica.

Molti tifosi restano prudenti, altri non vedono l'ora di fare festa e sono talmente convinti del titolo che neppure aspettano l'aritmetica. Ecco il video: