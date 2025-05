ADL da Roma col sindaco Gualtieri, il Ministro Schillaci e non solo: "Bellissima giornata"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma. Dopo l'evento il patron azzurro ha scritto un tweet: "Una bellissima giornata ​insieme al professor Riccardo Masetti, che ha introdotto la 26esima edizione della Race for the Cure, al Sindaco di Roma Gualtieri e a molte altre istituzioni, tra cui il Ministro della Salute Schillaci e il Presidente della Regione Rocca".