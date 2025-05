Alvino annuncia: "Neres anticipa i tempi e corre verso la convocazione per il Genoa!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, dà una buona notizia: David Neres verso la convocazione nel match contro il Genoa. Il collega si esprime così su X: "Finalmente arriva ogni tanto qualche buona notizia dall’infermeria … facendo i debiti scongiuri David Neres ha leggermente anticipato tempi di recupero e dovrebbe essere già convocato per Napoli-Genoa sedendosi in panchina".

