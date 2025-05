Foto Bari, la contestazione continua: striscioni contro i De Laurentiis

A Bari la contestazione contro la famiglia De Laurentiis non si placa. Ieri, in occasione del corteo storico che ha dato il via alla tanto attesa e partecipata festa di San Nicola, sono apparsi in diversi punti strategici della città alcuni striscioni, affissi dai tifosi biancorossi. Da 'ADL VENDI' a 'DE LAURENTIIS VATTENE’.

Di seguito la foto.