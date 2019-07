VIDEO - Maradona ricorda la prima volta al San Paolo 35 anni fa: meravigliosa clip con "o surdato nnammurato"

Sono passati 35 anni dal primo giorno in cui Diego Armando Maradona entrò al San Paolo. Era il 5 luglio 1984. Alle 18,30 Diego sale le sale che lo portano in campo in un San Paolo gremito. Anche Maradona ha ricordato quella giornata con un video pubblicato su Facebook: una meravigliosa clip con in sottofondo “o surdato nnammurato” e la descrizione: “35 anni fa, Perché un amore inizia con un "Ciao”.