VIDEO - Milik scalda i motori in vista della finale: "Siamo pronti, conta solo vincere"

"Siamo pronti, conta solo vincere". Parole e musica dell'attaccante polacco del Napoli Arek Milik. L'azzurro ha pubblicato sui social un video motivazionale in merito alla finale che andrà in scena all'Olimpico di Roma, domani sera, tra la compagine guidata da mister Rino Gattuso e la Juventus dell'ex Maurizio Sarri

Ready, it only matters to win



Gotowi. Tylko zwycięstwo!