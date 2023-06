VIDEO - Osimhen visita la sua vecchia scuola elementare: cori e canti in suo onore

Victor Osimhen è tornato in patria per trascorrer le meritate vacanze.

Victor Osimhen è tornato in patria per trascorrere le meritate vacanze. Tre le tappe del centravanti del Napoli in Nigeria, la scuola elementare da lui frequentata quando era piccolo. Il bomber è stato accolto dai bambini e le maestre con canzoni e cori in suo onore. Di seguito il video postato su Twitter dal Napoli Club Nigeria.