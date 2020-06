VIDEO - Passeggero in treno senza mascherina, scoppia la lite: "Ti spacco la faccia!"

Tensione alta per le strade, dopo i due mesi di lockdown ed il clima di tensione che di fatto hanno esasperato gli animi dei cittadini. Si è sfiorata una vera e propria rissa su un treno di alta velocità, dopo uno dei passeggeri, reo di non indossare la mascherina, è stato insultato e minacciato da un altro passeggero: "Ti spacco la faccia!", avrebbe imprecato la donna accusatrice, nei confronti del dirimpettaio di carrozza colpevole di non indossare la mascherina, di fatto non rispettando il protocollo imposto per i viaggi in treno che includerebbe - occorre precisare - anche l'utilizzo dei guanti monouso. Di seguito il video pubblicato dal consigliere regionale Emilio Borrelli.