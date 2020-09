VIDEO - Petagna saluta i tifosi sui social: "Veramente felice di essere qui, Forza Napoli!"

Ha già esordito in campionato, negli ultimi minuti della sfida con il Parma. Aveva pure fatto vedere belle cose in amichevole con il Pescara. Adesso Andrea Petagna, in attesa di una chance importante anche in gare ufficiali, continua ad allenarsi a Castel Volturno insieme ai compagni. E tramite i social del Napoli ha voluto mandare un saluto ai suoi nuovi tifosi.