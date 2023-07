VIDEO - Scegli questo o quello? Gollini e Politano show: da Maradona a Juve-Napoli

Pierluigi Gollini e Matteo Politano sono stati protagonisti del nuovo format di Cronache di Spogliatoio 'Would you rather?'.

Pierluigi Gollini e Matteo Politano sono stati protagonisti del nuovo format di Cronache di Spogliatoio 'Would you rather?'. I due azzurri hanno risposto ad alcune domande, tra il serio e il faceto.

Un solo ricordo dello scudetto: tieni i guanti di Gollini dello scudetto o le scarpe di Kvaratskhelia del gol contro l’Atalanta?

Gollini: “Anzittutto le scarpe di Kvara le ho, non quelle del gol ma le ho, comunque tengo i miei guanti”

Politano: "Anch'io tengo i guanti del mio amico".

Allenamento senza scarpe o una giornata di ritiro senza telefono?

Gollini: “Giornata di ritiro senza telefono, tutta la vita”

Politano: “Va bene, confermo”

Arrivi a cena dopo un faticoso allenamento: sul tavolo un enorme piatto di pasta o un bel piatto di pesce?

Gollini: “Un bello spaghetto, oppure un bel piatto di gnocchi al ragù”

Politano: “Io una bella carbonara”

Sei un tifoso e vuoi un pezzo da collezione: la maglia di Maradona del Napoli o le scarpette?

Gollini: “Io le scarpette sinceramente, meno scontato e più iconico”

Politano: “Io la maglia”

Puoi rivivere un momento memorabile della stagione scorsa: Napoli-Roma 2-1 o Juve-Napoli 0-1?

Gollini: “Juve-Napoli 0-1 tutta la vita”

Politano: “Anch'io”

Partitella di fine allenamento che non puoi perdere: prendi in squadra Gollini o Politano?

Gollini: “Io prendo in squadra me stesso perchè lui sclera e inizia ad insultare tutti”

Politano: “Io prendo me stesso”

Ti svegli e scopri di avere un superpotere a tua scelta oppure ti svegli e scopri di avere le doti tecniche del tuo più grande idolo?

Gollini: “Superpotere sinceramente: teletrasporto, sai quanto tempo risparmiato nella vita?”

Politano: “Bravo Gollo, sai quanti ritiri risparmiati?”

Un tuffo nel passato: salveresti il pallone con cui hai segnato il primo gol in Serie A o il pallone del primo rigore parato in Serie A, oppure la maglia dell’avversario più forte che hai incontrato?

Politano: “Io il pallone del primo gol in Serie A, ho gli scarpini”

Gollini: “Anche io il pallone, ho i guanti del primo rigore parato in Serie A”