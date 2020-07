VIDEO - Totti incoronò Under nella quarantena: "Diventerà forte, è un top player! E come calcia..."

Dopo le dichiarazioni di stamattina da parte del presidente del Basaksehir, l'arrivo di Cengiz Under (23) a Napoli sembra davvero possa concretizzarsi in questa sessione estive. L'attaccante turco ha attirato su di se tanti estimatori nel mondo del calcio, a partire da Francesco Totti che, durante una diretta Instagram di inizio maggio in compagnia di Bobo Vieri, ne elogiò le qualità e le prospettive future "Se ne parla pochissimo. Ma è forte fisicamente, è furbo e poi è turco... È bello cattivo. Ha un "tigna", Ünder è un top: se lui capirà un po' di cose diventerà forte forte. È un giocatore che non si è espresso ai massimi livelli. E poi devi vedere anche come calcia da fermo, ha un tiro micidiale, tipo Recoba!".