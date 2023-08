VIDEO - Veiga all’Al Ahli, il saluto al Celta: “Giorno difficile, ho colto un’opportunità unica”

Il centrocampista spagnolo ha salutato il suo vecchio club, il Celta Vigo, attraverso una lunga lettera d’addio pubblicata dai canali social della società spagnolo

Gabri Veiga è un nuovo giocatore dell’Al Ahli. Il centrocampista spagnolo ha salutato il suo vecchio club, il Celta Vigo, attraverso una lunga lettera d’addio pubblicata dai canali social della società spagnolo: “Voglio dirvi con il cuore in mano che per me è nata la possibilità di iniziare un nuovo progetto di vita, in una squadra con grandi giocatori e un grande allenatore. Vista questa opportunità unica per me, ho parlato con il Presidente, gliel’ho spiegato e lui ha capito. Voglio dirvi che parto con la speranza di tornare un giorno a vestire la maglia del Celta. Quella che era, è e sarà sempre la mia casa.

Oggi è un giorno davvero speciale, duro e difficile, ma anche emozionante. Lascio il club della mia vita per intraprendere una nuova fase piena di sfide ed esperienze che spero mi aiuteranno a crescere e migliorare. Voglio ringraziare il Presidente, per avermi sempre sostenuto e per aver compreso questa decisione che mi permette di affrontare una nuova tappa ricca di sfide e speranze. Sono entrato in questo grande club all'età di 13 anni e ho realizzato il mio grande sogno, diventare un giocatore della prima squadra del Celta. Voglio ringraziare tutta la Famiglia Celeste per avermi sempre sostenuto e aiutato, abbiamo vissuto momenti belli e brutti ma siamo sempre stati insieme.

Voglio ringraziarvi anche per quell'affetto speciale, reciproco, e che non dimenticherò mai. Sono statao il bambino più felice a giocare in quella che considererò sempre la mia casa, e anche se ora le nostre strade si separano, questo non è un addio, è solo un arrivederci. Grazie di tutto e sempre forza Celta!”.