“Vlahovic ripagato dalla Champions? Falso!”, l’economista spiega: “Li hanno già previsti a bilancio”

Alessandro Giudice, esperto in materia di bilanci, ha commentato su Twitter l’affare Vlahovic-Juve: "Da ieri sento dire che Vlahovic si ripaga se Juventus va in ChampionsLeague. È il contrario. Ricavi Champions sono già nel BP Juve che ci deve andare, altrimenti è il disastro (che acquisto Vlahovic amplificherebbe). Ricavi Champions non aggiuntivi. Chiaro che Vlahovic aumenta le possibilità".

Da ieri sento dire che #Vlahovic si ripaga se #Juventus va in #ChampionsLeague. È il contrario. Ricavi CL sono già nel BP #juve che ci deve andare, altrimenti è il disastro (che acquisto Vlahovic amplificherebbe). Ricavi CL non aggiuntivi. Chiaro che V aumenta le possibilità — Alessandro F Giudice (@AFGiudice) January 26, 2022