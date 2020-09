Zero gol subiti in 2 gare, Koulibaly soddisfatto sui social: "Non male"

Il Napoli travolge il Genoa nella seconda gara di campionato per 6-0 e così, come la prima contro il Parma, senza subire gol. Kalidou Koulibaly rimarca questo aspetto positivo scrivendo sui social: "2 partite. 6 punti. 8 gol fatti. 0 subiti: non male".

2 partite. 6 punti. 8 gol fatti. 0 subiti: non male 😉



2 matchs. 6 points. 8 buts marqués. 0 buts encaissés: pas mal 😉



2 games. 6 points. 8 goals scored. 0 goals conceded: not bad 😉



#NapoliGenoa 6-0 #SerieA 🇮🇹 #KK #ForzaNapoliSempre #blacklivesmatter pic.twitter.com/CKhRWh8BxW — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) September 27, 2020