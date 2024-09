Ziliani esalta McTominay: "Vale tre Fofana del Milan! Titolare già inamovibile"

Juventus e Napoli si dividono un punto nella big match dello Stadium, gara non entusiasmante ma che ha visto un ottimo esordio dal primo minuto di Scott McTominay. A parlare della prestazione del centrocampista scozzese è stato il giornalista Paolo Ziliani, che sul suo profilo X scrive: "Fofana del Milan non è male, ma McTominay ne vale tre. Giocatore completo e a suo agio in entrambe le fasi. Titolare già inamovibile".