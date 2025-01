Ziliani ironizza: "E' ufficiale, Cambiaso vale più di Kvaratskhelia"

"È ufficiale, Cambiaso vale più di Kvaratskhelia. Che è andato al PSG per 70 milioni (più 5 di bonus) mentre la Juventus per il suo gioiello non scende sotto gli 80". Lo scrive sui social il giornalista Paolo Ziliani.

"Dopo aver buttato 200 milioni in estate, Madama è alla canna del gas: e non riuscendo a vendere Vlahovic prova a far cassa sacrificando il suo giocatore di maggiore rendimento. Tecnicamente parlando, un delitto: che i media italioti stanno cercando di trasformare nell'affare del secolo spacciando Cambiaso per il nuovo Bellingham".