Ziliani sicuro: “Ricorso Napoli verrà accolto dal Coni nel terzo grado di giudizio”

Sta facendo molto rumore la sentenza del Giudice Sandulli che ha respinto il ricorso presentato dal Napoli per la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Situazione che, secondo il giornalista Paolo Ziliani, verrà diametralmente ribaltata in terzo grado, come scritto su Twitter: "Al Collegio di Garanzia del Coni, in terzo grado, il Napoli vedrà accolto il suo ricorso: e anche questa inaudita telenovela passerà agli archivi del sempre più ridicolo calcio italiano".