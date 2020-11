Ziliani: "Su Osimhen era rigore grande come una casa"

Al Napoli, vittorioso ieri a Bologna, é stato annullato un gol per un mani di Osimhen, però sull'attaccante azzurro prima del tocco col braccio c'era stato un evidente fallo. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato l'accaduto su Twitter: "Come ho già detto, su Osimhen era rigore grande come una casa e Pasqua, annullando il susseguente gol per il mani dell'attaccante, era obbligato - potendo rivedere al VAR - a fischiare il rigore per il Napoli. Dal punto di vista regolamentare, un'eresia che grida vendetta".

