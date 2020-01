Peppe Iodice a TN: "Annata da Guinness dei primati per gli errori commessi. Le colpe sono un po' di tutti"

“Ci dobbiamo divertire o ci dobbiamo intossicare???” Esordisce cosi Peppe Iodice quando gli chiediamo se nel suo spettacolo Jody Beach Party, in scena giovedì 23 e venerdì 24 all’Augusteo, si parlerà anche di calcio e di Napoli. Il tono è quello irriverente e scanzonato solito di Peppe Iodice, mentre lo scriviamo ci sembra di vederlo e sentirlo… con la sua mimica inconfondibile. “Il Napoli fa parte della mia vita - dice - quindi sicuramente durante lo spettacolo qualcosa uscirà, qualcosa sempre la dirò, non prevista forse ma capiterà”.

Divertimento assicurato col il tuo Jody Party, invece con il Napoli non ci divertiamo più perché?

"Sono stati fatti un'infinità di errori, forse possiamo entrare nel Guinness dei primati per errori fatti dalla stessa squadra in una sola stagione calcistica. Una serie di errori, uno dopo l’altro fatti da tutti i protagonisti di questa stagione. Mancanza anche di lungimiranza e nessuno ha rispettato il proprio ruolo. Una serie di incongruenze e di mancanze da parte di tutti”.

C’è un colpevole in particolare?

“Non c’è un vero colpevole, tutti sono colpevoli. Dal vertice, quindi dalla società, fino all’ultimo dei magazzinieri, passando per allenatori e giocatori, dispiace dirlo ma è cosi. Ha colpa anche il parcheggiatore del San Paolo (lo dice ridendo, ndr.) ma è chiaro che poi ha colpa anche il Presidente nella misura che gli compete”.

Decibel è con te nello spettacolo, quando tornerà ad annunciare un gol in campionato?

“Decibel si sta prendendo il reddito di cittadinanza al San Paolo. Oramai da tempo che non fa più niente (sempre ridendo, anzi no, proprio seriamente lo dice, ndr.) Praticamente sta ferm’ lla’ senza fa nient’ ".

Ma cosa è veramente il Jody Beach Party?

Caro Lorenzo Jovanotti è facile fare il party sulla spiaggia in estate, il difficile è fare un party estivo in teatro in inverno. Peppe Iodice lo sta organizzando e si preannuncia lo spettacolo teatrale meno spettacolo teatrale degli ultimi anni. Fino ad ora Gino Paoli era riuscito a far entrare “il cielo in una stanza”, Peppe farà entrare la spiaggia nel teatro ed il clima sarà “caliente” anche in pieno inverno. Lo spettacolo sarà in scena al teatro Augusteo nei giorni giovedì 23 e venerdì 24 gennaio ore 21. Ad aprile, nei giorni 17, 18 e 19 aprile lo spettacolo sarà in scena al teatro Cilea