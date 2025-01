Ufficiale Amuzu titolare: l’obiettivo del Napoli parte dal 1’ in Anderlecht-Hoffenheim

Nelle ultime ore è spuntato fuori un nome nuovo per l’attacco. Il Napoli sarebbe infatti interessato a Francis Amuzu, ala dell'Anderlecht. Sono state avviate le trattative per il trasferimento del 25enne ghanese naturalizzato belga. L’attaccante esterno, intanto, stasera alle ore 21 scenderà in campo in Europa League nel match contro l’Hoffenheim valido per l’ultima giornata della Fase Campionato.

Anderlecht: Kikkengorg, Sardella, Simic, Dendoncker, Augustinsson, Rits, Verschaeren, Degreef, Hazard, Amuzu, Vazquez.