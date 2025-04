Clamorosa figuraccia della Lazio: si salva al 93' e poi va fuori ai rigori col Bodo/Glimt!

La Lazio è clamorosamente eliminata dal Bodo/Glimt ai quarti di finale di Europa League. Dopo aver segnato tre reti alla squadra norvegese con Castellanos (21'), Noslin (93') e Dia (100'), i biancocelesti hanno subito infatti l'1-3 di Helmersen al 109' e dovuto quindi affrontare la lotteria dei rigori. 2-3 il risultato dal dischetto, con errori decisivi di Tchaouna, Noslin e Castellanos. Una grande delusione per i biancocelesti che al 93' avevano evitato l'eliminazione e poi si erano portati persino in vantaggio al 100'. Ora per i biancocelesti resta solo il campionato.