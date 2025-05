Europa League, i finali: colpaccio United a Bilbao e finale ipotecata! Tris Tottenham al Bodo

Sono terminate le due gare valide per le semifinale di andata di Europa League.

Non c'è stata partita al San Mamés tra Athletic Club e Manchester United. I Red Devils di Amorim sono riusciti a ipotecare la finale di Europa League battendo 3-0 i padroni di casa nell'andata della semifinale. È successo tutto già nel primo tempo, nel quale lo United ha dilagato grazie alle reti di Casemiro al 30' su assist di Ugarte e Bruno Fernandes, su rigore al 37' e ancora su assist di Ugarte al 45'. Partita inevitabilmente condizionata dall'espulsione di Dani Vivian al 35' (in occasione del rigore del 2-0). Nella ripresa ordinaria amministrazione per gli ospiti, che hanno reclamato un rigore dopo una caduta di Garnacho in area al 53' e colpito un palo con Casemiro al 64'. Mastica amaro mister Valverde, visto che i suoi avevano dominato nei primi 25 minuti per poi cadere dinanzi alla potenza di fuoco inglese.

Tutto più o meno facile per il Tottenham di Ange Postecoglu che ha di fatto un piede in finale di Europa League, al pari dell'altra inglese in corsa, ovvero il Manchester United. Gli Spurs hanno vinto senza storie l'andata delle semifinali di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Nel nord di Londra finisce 3-1, con partita subito indirizzata grazie alla rete dopo neanche un minuto di gioco di Johnson. Al 34' arriva quindi il raddoppio firmato da Maddison. Al 62' l'episodio che sembra mettere la parola fine alla doppia sfida: Siovold atterra Romero in area, sul discetto si presenta Solanke che fa 3-0. Nel finale sussulto d'orgoglio del Bodo, che trova la rete del 3-1 con Saltnes, ma il risultato resta fortemente sbilanciato verso i londinesi in vista del ritorno che si giocherà fra una settimana in Norvegia.