Nessuna sorpresa in Europa League: sarà derby inglese in finale

vedi letture

Nessuna sorpresa in Europa League: sarà derby inglese in finale. Questo l’esito al termine delle semifinali di ritorno.

Il Manchester United travolge 4-1 l'Athletic Bilbao e stacca il pass per la finale. Al nono Berenguer viene servito in area di rigore da Unai Gomez ma la sua conclusione si perde sopra la traversa. Al quarto d’ora capovolgimento di fronte con Bruno Fernandes che serve in area Garnacho, anticipato all’ultimo istante da Agirrezabala. Alla mezz’ora Maguire perde palla favorendo il recupero di Djalò. La sua conclusione viene murata da Yoro ma Jauregizar recupera la sfera e calcia mettendo alle spalle di Onana la rete per il vantaggio della formazione basca. Nella ripresa il Manchester United prende il largo e certifica il passaggio all’ultimo atto della competizione. Dopo una progressione, Yoro serve in area Mount, abile a voltarsi e trovare l’1-1 con una bel destro a giro. Poi all’80’ Casemiro su calcio di punizione firma il sorpasso mentre all’85’ Hojlund e al 91’ ancora Mount calano il definitivo poker per la squadra di Ruben Amorim.

Nell’altra semifinale ha pesato molto il risultato (3-1) dell’andata nell’economia della qualificazione alla finale di Europa League, ma alla fine il Tottenham si dimostra nettamente superiore al Bodo/Glimt nel doppio confronto in semifinale. I norvegesi, matador della Lazio ai quarti, vengono eliminati una volta per tutte con il 2-0 siglato in Norvegia grazie alle firme di Solanke-Pedro Porro. Evitato il disastro stagionale e staccato il pass per la finale di Bilbao da Ange Postecoglou, che potrà giocarsi per la prima volta in due anni un trofeo con gli Spurs. Di fronte si ritroverà il Manchester United, il 21 maggio a Bilbao.