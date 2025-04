Europa League, i finali: clamorosa rimonta United! Passano anche Athletic e Tottenham

Sono terminate le gare delle 21 valide per i quarti di finale di ritorno di Europa League. Vince 2-0 l'Athletic Club contro il Rangers al San Mames. A segno Sancet su rigore al 49' del primo tempo e Nico Williams all'80'. I baschi volano in semifinale dopo lo 0-0 dell’andata.

Passa il turno anche il Tottenham, vittorioso non senza sofferenze contro l'Eintracht Francoforte. Una partita rude e intensa, quella giocata al Deutsche Bank Park, che i londinesi hanno portato a casa 1-0 grazie alla rete in chiusura di primo tempo di Dominik Solanke che è poi valsa il successo finale.

Dopo tanto spettacolo e continui ribaltamenti di fronte, alla fine è il Manchester United a qualificarsi in maniera decisamente rocambolesca alle semifinali di Europa League, in cui affronterà l'Athletic Club, dopo aver battuto 5-4 il Lione nei supplementari del match di ritorno. Avanti di 2 gol, i Red Devils si fanno riprendere sul 2-2. Dopo i tempi regolamentari è vero e proprio delirio, con lo United che vede il baratro e la fine ad un passo ma reagisce e si porta a casa la semifinale in maniera pazzesca. Il Lione, nonostante l'uomo in meno, segna infatti due volte tra fine primo tempo supplementare e inizio del secondo: prima con Cherki e poi con Lacazette, il 2-4. Tutto finito? Nemmeno per scherzo, perché i Red Devils spigono il cuore oltre l'ostacolo e avviano la mini-rimonta nella rimonta (subita): Bruno Fernandes accorcia le distanze su rigore, prima delle reti di Mainoo e Maguire a cavallo del recupero che scatenano la festa di Old Trafford.

I risultati

Eintracht Francoforte-Tottenham 0-1 (1-2)

Lazio-Bodo/Glimt 3-1 (3-3, 2-3 ai rigori)

Athletic Club-Rangers 2-0 (2-0)

Manchester United-Lione 5-4 (7-6)

Il programma delle semifinali

Giovedì 1 maggio ore 21, gare di andata

Tottenham-Bodo/Glimt

Athletic Club-Manchester United

Giovedì 8 maggio ore 21, gare di ritorno

Bodo/Glimt-Tottenham

Manchester United-Athletic Club