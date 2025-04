Ufficiale Lazio a caccia dell'impresa col Bodo/Glimt, le formazioni: fuori Dia, c'è Castellanos

Sono ufficiali le scelte di formazione di Lazio e Bodo/Glimt, che alle ore 21 scenderanno in campo tra le mura dell'Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Questi i due undici messi in campo rispettivamente da Baroni e Knutsen:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Dia. Allenatore: Baroni.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.