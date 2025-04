EL , i finali: doppia papera Onana, United beffato! Pari Tottenham, impresa Rangers

Sono terminate le tre gare delle 21 dei quarti di finale d'andata di Europa League. Il Tottenham fa 1-1 in casa contro l’Eintracht Francoforte. Nell’arco di appena sette minuti i padroni di casa si ritrovano sotto con un gol in buca d’angolo di Ekitiké e Vicario battuto. L’1-0 dei tedeschi però non dura molto e dopo l’errore a due passi di Johnson gli Spurs rimediano allo choc iniziale con il gol di tacco di Pedro Porro.

Finisce invece 2-2 il confronto tra Lione e Manchester United. Servono 25 minuti per assistere alla frittata di Onana, che legge male il calcio da fermo di Thiago Almada e causa l’1-0 della formazione di Fonseca. Allo scadere dei cinque minuti di recupero concessi Yoro gira di testa e riporta in equilibrio il match 1-1. La gara rimane apertissima e Garnacho sbatte contro il clamoroso salvataggio di Perri. Amorim però tira fuori dalla manica la carta vincente, l’ex Bologna Joshua Zirkzee, che su assist al bacio di Bruno Fernandes deve solo appoggiare di testa il 2-1. La partita sembrava praticamente chiusa ma una respinta rovinosa e corta di Onana ha lasciato in piena area la palla vagante sulla quale Cherki si è fiondato per il 2-2 impensabile al 90'+5.

Pareggio per 0-0, infine, nella sfida tra Rangers Glasgow e Athletic Bilbao, con gli scozzesi in 10 dopo appena 12 minuti che riescono a resistere e a concludere a reti bianche il primo round dei quarti di finale di Europa League.