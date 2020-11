ANTEPRIMA - Rijeka, tra gli 8 positivi anche 2 protagonisti dell'andata: i dettagli

Il Rijeka, avversario del Napoli domani in Europa League, è atterrato stamani a Capodichino senza 8 giocatori positivi ed in particolare due pesanti assenze. Infatti, secondo quanto appreso dalla stampa croata, i due attaccanti protagonisti della gara d'andata a Fiume, Sandro Kulenović e Luka Menalo, non erano a bordo dell'aereo.