AZ, Slot: "Meritavamo la vittoria! Fallite le occasioni, ora con Rijeka non sarà così semplice..."

Arne Slot, allenatore dell'AZ, ha commentato ai microfoni di Fox Sports il pareggio conquistato tra le mura casalinghe contro il Napoli: "Avremmo dovuto vincere la scorsa settimana (0-0 contro la Real Sociedad, ndr) e questa settimana. Forse guardo dal punto di vista dell'AZ, ma non credo di dire niente di strano se dico che meritavamo di vincere. Se sbagli un rigore in gare come oggi ... Vedo anche squadre che segnano un gol senza grande possibilità, purtroppo non segniamo con le tutte le opportunità che creiamo. Allo stesso tempo, abbiamo un'ottima posizione di partenza per la prossima settimana

Il Rijeka ha perso solo per poco nelle ultime partite, tranne una partita, contro di noi. Ora sono stati in grado di pareggiare 2-2 contro la Real Sociedad. Non posso farci niente, ma davvero non sarà così facile ".