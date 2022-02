Barcellona, Depay e Lenglet tornano in gruppo. Ma col Napoli non giocheranno

Il Barcellona è tornato al lavoro stamattina dopo la bella vittoria ottenuta sul campo del Valencia. Per chi ha giocato ieri è stata una seduta defaticante, mentre gli altri hanno lavorato normalmente. Le buone notizie non finiscono per Xavi: Memphis Depay e Clement Lenglet hanno svolto parte della seduta con il gruppo, anche se la loro presenza nella sfida di giovedì contro il Napoli è al momento esclusa.