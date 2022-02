Barcellona, Xavi deluso: "Due punti persi, creato di più rispetto all'Espanyol"

Xavi, tecnico del Barcellona, ha commentato, come riporta Marca, il pareggio per 2-2 nel derby con l'Espanyol: "Questa era una partita da vincere, siamo andati vicini al secondo gol sia sullo 0-1 che sull'1-1, ma ne abbiamo subiti due su due nostri errori. Quando segni all'ultimo minuto sembra un punto guadagnato, ma noi volevamo vincere. Abbiamo creato di più rispetto all'Espanyol: siamo stati migliori e, nel complesso, sono due punti persi. A livello di intensità siamo stato come l'Espayol, ma ci è mancata l'efficacia mostrata contro l'Atletico. Luuk de Jong è un professionista e un esempio. ha avuto due occasioni e ha segnato un gol. È molto difficile lottare per la Liga, noi dobbiamo solo continuare a fare bene".