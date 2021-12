Dalla Turchia - Se Szalai va al Napoli, idea Umtiti dal Barcellona

Secondo quanto riportato da TV100 Spor in Turchia, se Szalai dovesse lasciare il Fenerbahce, magari per approdare al Napoli, squadra che in Italia lo segue con interesse, il presidente del club turco Ali Koc potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti col Barcellona per trattare l'acquisto di Umtiti. Il centrale 28enne pensa ancora di poter tornare sui propri livelli in Catalogna, ma il tecnico Xavi non pare intenzionato a concedergli spazio.