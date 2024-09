Ufficiale Dynamo Kiev-Lazio, le formazioni: c'è Dia, fuori Zaccagni e Castellanos

vedi letture

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Volksparkstadion tra Dynamo Kiev e Lazio, valida per la prima giornata del girone di Europa League. Mister Marco Baroni fa turnover ma non si priva di tutti i suoi elementi chiave: confermati infatti nella titolare Provedel, Romagnoli, Rovella e Dia . Partono dalla panchina invece Castellanos e Zaccagni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro. All. Baroni.

DYNAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Myhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabaev. All. Shovkovsky.