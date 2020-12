Eibar, Mendilibar: "Real Sociedad meritava di vincere a Napoli, è la squadra migliore in Spagna"

José Luis Mendilibar, allenatore dell'Eibar, ha parlato della sfida alla Real Sociedad elogiando la prova dei ragazzi di Alguacil allo Stadio Maradona: "In questo momento è la migliore squadra della Liga, ma sarà dura per loro vincere contro di noi. L'auspicio è che possano sentire la fatica dopo l'Europa League, dove hanno ottenuto un risultato molto buono ma che poteva essere migliore. Penso che meritassero di vincere la partita. Aver passato il turno ti aiuta a stare meglio, anche se fisicamente puoi essere stanco. Conta di più la sensazione di giocare molto bene. E' una squadra forte, di ritmo, giocano da dietro ma sanno anche giocare lungo con gli attaccanti, ti allargano per poi giocare tra le linee o il contrario".