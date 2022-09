Europa League, comincia oggi la fase a gironi: il programma

Per l'Italia in campo le due romani: la Lazio, in casa contro il Feyenoord e la Roma, impegnata in trasferta contro il Ludogorets.

Inizia oggi l'Europa League. Per l'Italia in campo le due romani: la Lazio, in casa contro il Feyenoord e la Roma, impegnata in trasferta contro il Ludogorets. Questo il programma della prima giornata della fase a gironi: 08.09. 18:45 AEK Larnaca-Rennes 08.09. 18:45 Fenerbahce-Dyn. Kyiv 08.09. 18:45 HJK-Betis 08.09. 18:45 Ludogorets-Roma 08.09. 18:45 Malmo FF-Braga 08.09. 18:45 PSV-Bodo/Glimt 08.09. 18:45 Union Berlino-Royale Union SG 08.09. 18:45 Zurigo-Arsenal 08.09. 21:00 Ferencvaros-Trabzonspor 08.09. 21:00 Friburgo-Qarabag 08.09. 21:00 Lazio-Feyenoord 08.09. 21:00 Manchester Utd-Real Sociedad 08.09. 21:00 Nantes-Olympiakos 08.09. 21:00 Omonia-S. Tiraspol 08.09. 21:00 Stella Rossa-Monaco 08.09. 21:00 Sturm Graz-Midtjylland