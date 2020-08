Europa League, l’obiettivo azzurro Reguilon approda in semifinale dopo una buona prova

Sergio Reguilon, terzino sinistro del Siviglia, questa sera ha giocato vincendo il quarto di finale di Europa League contro gli inglesi del Wolverhampton. Risultato finale 1-0 per gli andalusi. Più che sufficiente la prova dello spagnolo, che non si fa distrarre dalle voci di mercato sul suo conto. Come sempre tanta corsa e generosità per lo spagnolo lungo la fascia sinistra. A farne le spese il suo avversario di turno, l'irlandese Matt Doherty.