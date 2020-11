Gattuso torna a Rijeka: col Milan (già qualificato) arrivò il ko all'esordio in Europa

Quella di Rino Gattuso è una carriera breve ma che ha già visto il tecnico misurarsi con diversi club in giro per l'Europa. C'è anche il Rijeka tra le squadra che l'allenatore di Corigliano ha affrontato nella sua carriera, ma il precedente è tutt'altro che positivo: all'esordio in Europa League con il Milan il 7 dicembre 2017, proprio i rossoneri (già qualificati) furono sconfitti per 2-0 dalla squadra croata con le reti di Puljic e Gavranovic.