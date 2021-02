Granada, altro infortunio: un centrocampista in dubbio per la sfida al Napoli

Brutte notizia in casa Granada. La squadra spagnola, che giovedì’ prossimo è atteso dalla gara di ritorno dei sedicesimi di finale contro gli azzurri di Gattuso, ha perso per infortunio anche il centrocampista Yangel Herrera. Il calciatore venezuelano ha riportato un problema muscolare durante l’ultimo match giocato in Liga contro l’Huesca. Il calciatore verrà monitorato nei prossimi giorni e solo nelle prossime ore si potrà capire se sarà a disposizione del tecnico Martinez per il match contro il Napoli.