Eurorivali - Spartak e Legia in crisi nera, entrambe ko in campionato: polacchi ultimi

Non sa più vincere lo Spartak Mosca, prossimo rivale del Napoli in Europa League. Nel quindicesimo turno del campionato russo gli uomini di Rui Vitoria cadono sul campo del Krasnodar e restano nella parte destra della classifica. Cordoba e Krychowiak regalano i tre punti ai padroni di casa, mentre per i moscoviti è inutile la rete di Sobolev da calcio di rigore. A quattro giorni dal Napoli un altro k.o. per lo Spartak.

In crisi ancora più nera il Legia Varsavia, altra eurorivale del Napoli, che ha incassato la decima sconfitta in tredici giornate di campionato. Ad avere la meglio sui ragazzi di Golebiewski è stato questa volta il Gornik Zabrze, che con il 3-2 odierno ha complicato ulteriormente la classifica degli avversari, fanalino di coda in patria insieme al Gornik Leczna.