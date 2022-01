Il Barcellona non perde le speranze per Morata: la Juve apre, ma c'è un altro ostacolo

Alvaro Morata spera ancora in un trasferimento last minute al Barcellona: è questo il messaggio che ci arriva dall'ambiente più vicino all'attaccante nato a Madrid, attualmente in Spagna in compagnia del suo agente Juanma Lopez. È vero che la trattativa fra Juventus, Barça e Atletico Madrid (club proprietario del cartellino) non è mai stata semplice ed è vero anche che nelle ultime ore si è ulteriormente complicata, ma questo stand-by risulta legato - secondo quanto raccolto da TMW - soprattutto alle difficoltà sul mercato in uscita dei blaugrana. Detto più semplicemente, se a gennaio non esce Ousmane Dembelé, il Barcellona non può iscrivere a LaLiga Morata.

La Juventus, e in particolare mister Allegri, si terrebbero molto volentieri il classe '92 fino a fine stagione, a prescindere dal colpaccio Vlahovic. Ma da Torino, proprio vista la firma imminente del gioiello serbo, è già arrivata una certa apertura alla partenza del 9 spagnolo. Resta da convincere semmai l'Atletico Madrid, a cui il ds Alemany ha proposto un prestito oneroso da 18 mesi e con cui è sempre in ballo il discorso legato al riscatto di Antoine Griezmann. A quel punto Morata, attualmente in scadenza nel 2023, rinnoverebbe il suo contratto di un ulteriore anno per permettere all'Atleti di monetizzare in ogni caso dalla sua cessione.

Il calciatore e i suoi agenti aspettano con fiducia novità da Barcellona, l'operazione è difficile ma da chi sta negoziando viene considerata ancora in piedi. Tutto, come detto, dipende però dal futuro a breve termine di Dembelé e dall'intesa fra blaugrana e biancorossi. Xavi ha chiesto un rinforzo ben preciso nel suo reparto avanzato e si è detto pronto ad aspettare Alvaro Morata fino al 31 gennaio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.