Il Viktoria Plzen ci prova, la Lazio resiste: 0-0 all’intervallo

Si chiude la prima frazione di gara all'Olimpico con Lazio e Viktoria Plzen che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. La prima occasione è degli ospiti con Kalvach che calcia a botta sicura dall’interno dell’area ma Provedel è reattivo e mette in corner con la mano di richiamo. La gara rischia di incattivirsi con tanti interventi del fischietto olandese che ne spezzettano troppo il ritmo. Al dodicesimo rischio per Provedel che serve direttamente Vydra in fase di impostazione. Il numero 11 del Viktoria calcia di prima intenzione scheggiando la traversa.

Si sveglia la Lazio

Dopo una conclusione di Durosinmi che termina sul fondo, si svegliano gli uomini di Baroni con Pedro che si volta in area ed impegna Jedlika. Al 22’ Pedro innesca Castellanos che aggancia per vie centrali e prova la conclusione calciando però altissimo. La squadra di Koubek spinge con Memic, il suo cross è per Cadu che tenta una rovesciata ma finisce per colpire con il pallone Vydra e l’occasione sfuma. I padroni di casa prendono più coraggio, specie con la crescita di Nuno Tavares ma non sono precisi in fase di rifinitura con diversi errori tecnici. La frazione si conclude con una conclusione violenta di Cerv bloccata in due tempi da Provedel.